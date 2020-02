Jung-​​Regisseurin darf von ihrem Idol lernen

Sally Merres gehört zu den glücklichen Nutznießern eines Stipendiums des Nationalen Kulturfonds (Focuna). Die 28-jährige Luxemburgerin ist Regieassistentin. Durch das Stipendium bekommt sie die Gelegenheit, mit dem australisch-schweizerischen Regisseur Simon Stone bei «The Good Hope» zusammenzuarbeiten. Das Theaterstück feiert am 13. Mai in Antwerpen seine Premiere, im Juni ist es in Amsterdam, und 2021 im Grand Théâtre in Luxemburg zu sehen.

Merres hätte nie gedacht, eines Tages mit Stone zusammenarbeiten zu dürfen. «Stone ist ein sehr bedeutender Theaterregisseur und Schauspieler. Ich bewundere ihn und seine Arbeit», sagt sie.

Erste eigene Regie

Den ersten Kontakt mit der Regiearbeit hatte Merres 2016 im Rahmen eines Freiwilligendienstes beim nationalen Jugendwerk (SNJ) im Théâtre Nationale du Luxembourg. Während der elf Monate wurde ihr klar, dass sie diese Leidenschaft weiterhin verfolgen will.

Mittlerweile hat sie für mehrere Regisseure des Grand Théâtre de Luxembourg gearbeitet. Außerdem führte sie Ende des vergangenen Jahres mit der Unterstützung des Volleksbühn-Kollektivs für das Theaterstück «Every Brilliant Thing» von Duncan Macmillan zum ersten Mal selber Regie.

(Marion Mellinger/L'essentiel)