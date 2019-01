«Esch 2022» wird aus Differdingen koordiniert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das noch kleine Team des Projekts «Esch 2022» wird sich zu Beginn des Jahres in Differdingen niederlassen. Aus einem Büro im Kreativzentrum 1535° koordinieren die drei Personen die ersten Schritte Eschs auf seinem Weg zur europäischen Kulturhauptstadt in drei Jahren.

«Ich werde dort zusammen mit dem künstlerischen Leiter Christian Mosar und einem Assistenten arbeiten», erklärt die Team-Leiterin Nancy Braun. «Momentan arbeiten wir noch von zu Hause aus. Wir brauchen also einen gemeinsamen Arbeitsplatz. In Esch gab es keine geeigneten Räume, also lag die Entscheidung nahe, nach Differdingen zu gehen. Die Räumlichkeiten dort passen zunächst besser.»

Der Umzug in die Nachbarstadt sei vorübergehend: «In etwa drei, vier Monaten wird unser Team aus etwa zehn Personen bestehen. Es werden Fachkräfte in den Bereichen Sponsoring, Kommunikation und Tourismus eingestellt. Dann wollen wir unsere Zentrale wieder nach Esch verlegen». Im Jahr 2020 soll ihr Team schließlich auf bis zu 30 Personen erweiteret werden. Braun und Mosar prüfen vorerst die bereits eingereichten Anträge der regionalen Kultureinrichtungen. Um das Programm weiterzuentwickeln, «bereiten wir zurzeit einen Aufruf für externe Kunstprojekte vor.»

(Mathieu Vacon/L´essentiel)