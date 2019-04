«Differdingen wird eine tote Stadt werden»

Die Gemeinde Differdingen ist «glücklich» mit ihrer neuen Parkregelung,erklärte Georges Liesch (Déi Gréng), Schöffe im Differdinger Stadtrat, vor wenigen Tagen. Er begrüßte das «eher positive Feedback» der Bürger. Die Kommentare zum Artikel und auf unserer Facebook-Seite gingen jedoch in eine völlig andere Richtung. Der User Bravo sagt: «Politiker sind immer zufrieden mit ihrer Arbeit. Es wird immer schlimmer, im Stadtzentrum zu parken. Ich möchte woanders hingehen und meine Firma wird folgen.»

Auch User Albert befürchtet, dass sich die aktuelle Situation negativ auswirken wird: «Die Unternehmen werden alle gehen, am Ende haben die Händler keine Kunden mehr». Der User Wait pendelt jeden Tag nach Differdingen und findet, dass nicht «vergessen werden sollte, dass [Arbeiter] auch konsumieren.» Er merkt an, dass viele Arbeitnehmer keine andere Wahl haben, als mit dem Auto zur Arbeit zu kommen.

Am Creative Hub-Parkplatz darf man zusätzlich zu der geringen Auswahl an Parkplätzen lediglich 90 Minuten parken. Auch über die Nummernschild-Eingabe-Pflicht des Standortes sind einige User nicht erfreut: «Machtmissbrauch und Eingriff in die Privatsphäre», kritisiert der User Unicorn die Methode. Ein anderer User berichtet, dass ein Strafzettel oft schon fünf Minuten nach Ablauf der Zeit an der Windschutzscheibe klebe: «Ich ging um 14.05 Uhr hinaus, um für zusätzliche Zeit zu bezahlen.» Da hing der Strafzettel bereits am Auto, ausgestellt um 14.04 Uhr. «Zum Mittagessen würde ich diesen Ort nie empfehlen.»

Für den User Gloubichou wird «Differdingen somit eine dieser toten Städte werden: ein Ort, an dem man nicht parken kann». Beckett fasst die Situation zusammen: «Sie locken Menschen mit vielen Arbeitsplätzen und weinen dann, dass zu viel Verkehr ist und bestrafen dann die Menschen, die die Stadt am Leben erhalten».

