Gewalttätiger Partner muss in Untersuchungshaft

Ein Mann aus Diekirch ist am Dienstagabend verbotenerweise in das gemeinsam mit seiner Partnerin bewohnte Haus eingedrungen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den Mann hatte die Staatsanwaltschaft kurz zuvor eine Wohnungsverweisung wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen, wie eine Polizeisprecherin gegenüber L'essentiel bestätigt. Durch das unerlaubte Betreten des Hauses hat er gegen die Anordnung verstoßen.

Nachdem seine Partnerin die Polizei zur Hilfe gerufen hat, konnten die Beamten den Mann noch vor Ort verhaften. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in Gewahrsam genommen und am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.

(L'essentiel)