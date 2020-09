Luxemburger nimmt die großen Fußballer aufs Korn

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Pep Guardiola, Didier Deschamps und sogar Paul Philipp – vor Nicolas Lech ist niemand aus der Welt des Fußballs sicher. Auf Spanisch, Französisch, Englisch mit italienischem Akzent, Deutsch und Luxemburgisch imitiert der 19-Jährige auf seinem Youtube-Kanal «Nicolinho TV» regelmäßig die großen Stars und kleinen Sternchen aus Vereinen und Verbänden – mit steigendem Erfolg.

Der Fan des FC Barcelona und des VfB Stuttgart spielt selber aktiv beim FC Red Star Merl-Belair Fußball und strebt nach seinem Abitur eine Karriere als Schauspieler an. «Ich würde gerne eine Schauspielschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz besuchen», sagt er im Gespräch mit L'essentiel. «Ich komme in fünf Sprachen zurecht, aber ich fühle mich im Deutschen am wohlsten», so Lech weiter.

Obwohl er sich auch für den Radsport und Biathlon interessiert, will er sich bei seinen Imitationen auf Fußballer beschränken, da er dadurch ein breiteres Publikum erreicht. «Ich habe auch Andy Schleck und Jempy Drucker drauf. Die sind aber nicht so berühmt», sagt er. Kylian Mbappé sei ihm leicht gefallen: «Er spricht leicht nasal. Ihn konnte ich bereits nach sehr kurzer Zeit relativ gut nachahmen. Xavier Bettel ist dagegen sehr schwer. Das kann ich bis heute noch nicht.»

(Fréderic Lambert /L'essentiel)