Mit dem Fernbus-​​Simulator durch Luxemburg

Eine halbstündige Sequenz zeigt die Stadt Luxemburg aus einem Blickwinkel, den Sie wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben. Das am 11. Dezember auf dem Kanal Youtube Zenix veröffentlichte Video, das fast 59.000 Abonnenten hat, wurde dank des Simulationsspiels «Fernbus Coach Simulator» mehr als 5600 Mal in etwas weniger als einer Woche angeklickt.

Das Ziel dieser Bussimulation? Die Spieler sollen «die tägliche Arbeit eines Busfahrers nachempfinden» können, «in mehr als 40 Städten», sagt ein Redakteur von GamesPlanet.com. Sehr große Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Köln wurden neu gestaltet. Und: Man kann sogar durch die Straßen Luxemburgs fahren, wie obiges Video aus einem Scania Touring Bus zeigt.

Spieler muss Fahrgäste einchecken

Im Jahr 2016 brachte die Firma TML Studios erstmals den Fernbus-Simulator heraus, welcher sich schnell als großer Erfolg herausstellte. Der Spieler sitzt dabei am heimischen PC und steuert einen FlixBus quer durch Deutschland. Dabei wurden ein Streckennetz von 20.000 Kilometern sowie 40 deutsche Städte realitätsgetreu abgebildet. Der Spieler muss Fahrgäste einchecken, den Bus steuern und gekonnt auf Hindernisse wie Staus oder Polizeikontrollen reagieren. Auch mit Wetterumschwüngen ist beim Fernbus Simulator jederzeit zu rechnen.

Ziel des Spiels ist es, seine Fahrgäste sicher und pünktlich an die von ihnen gebuchte Haltestelle zu befördern. Die Zeit läuft im Maßstab 1:10 ab: Dauert die Fernbus-Fahrt in Realität also zehn Stunden, benötigt der Spieler am Simulator etwa eine Stunde, um die Route erfolgreich abzuschließen.

Ausgehend vom Luxemburger Bahnhofsviertel fährt der Zuschauer in Richtung Stadtzentrum, mit einem obligatorischen Halt an den berühmten Kasematten und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und das alles ohne Stau und ohne die geringste Anstrengung ... ein Traum!

(fl/L'essentiel)