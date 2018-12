Petition fordert Verbot von Kapselkaffee

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vielen umweltbewussten Bürgern sind Kaffeekapseln aus Aluminium ein Dorn im Auge. Wer die kleinen Behälter benutzt, produziert augenscheinlich mehr Müll, als Kaffeeliebhaber, die einen Vollautomaten besitzen, Pads benutzen oder Filterkaffee trinken. Ein Umweltfreud hat deshalb in der Chamber eine Petition (Nummer 1151) eingereicht. Sein Ziel: Der Verkauf von Kaffeekapseln soll in Luxemburg verboten werden.

In Belgien und Luxemburg exstieren neben den Verkaufsstellen rund 1000 zusätzliche Stellen, an denen Kaffekapseln zurückgegeben werden können. Eine detaillierte Auflistung der Orte finden Sie auf der In Belgien und Luxemburg exstieren neben den Verkaufsstellen rund 1000 zusätzliche Stellen, an denen Kaffekapseln zurückgegeben werden können. Eine detaillierte Auflistung der Orte finden Sie auf der Nespresso-Website . Die Verbraucher können die Kapseln außerdem an die Paketlieferdienste DPD und UPS übergeben, wenn neue Kapseln geliefert werden.

Aber wie viel Müll entsteht durch die Aluminiumkapseln wirklich? Das Umweltministerium gibt eine eindeutige Antwort. «Bei der letzten Analyse des Restmülls der Haushalte im Jahr 2013 ist errechnet worden, dass Kaffeekapseln ein Problem darstellen. Hochgerechnet sind 2013 insgesamt 570 Tonnen Kaffeekapseln beziehungsweise 40,8 Millionen Kaffeekapseln über die Mülltonne entsorgt worden», erklärt Olaf Münichsdorfer, Sprecher des Ministeriums im Gespräch mit L'essentiel. Im Rahmen der Umsetzung der neuen EU-Abfallrichtlinien würden derzeit Wege geprüft, wie «diesem Problemmüll begegnet werden kann».

Der Marktführer im Bereich der Kaffeekapseln in Luxemburg ist die Firma Nespresso. Alleine im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen hierzulande Millionen der vorportionierten Büchsen. Nach Nespresso-Angaben sind die Kapseln vollständig recyclebar. «Sowohl das Kaffeepulver, als auch die Kapseln selbst können dem Recycling zugeführt werden. Wir verfügen über eine auf die Kapseln zugeschnittene Recycling-Anlage in den Niederlanden. Dort werden die Kaffeereste zu Biogas vergoren und später in Kompost umgewandelt. Das Aluminium kann für verschiedene Zwecke wiederverwendet werden. Für Fahrräder, Dosen aber auch für neue Kaffeekapseln», erklärt Stefan Haenen von Nespresso Benelux.

In Belgien und dem Großherzogtum verfügt das Unternehmen laut eigenen Angaben über «eine 100-prozentige Recyclingkapazität». Heißt: Nespresso ist theoretisch dazu in der Lage, alle verkauften Kapseln über das Werk in den Niederlanden zu recyclen. Tätsächlich landen, laut Haenen, 29 Prozent der in Luxemburg verkauften Kapseln auch dort. «Wir sind natürlich bestrebt, diesen Prozentsatz zu erhöhen. Deshalb ermutigen wir die Verbraucher aktiv durch Informationskampagnen, ihre Kapseln zurückzubringen (siehe Infobox)», erklärt Haenen.

Wer die Kapseln stattdessen über den blauen Sack entsorgt, tut der Umwelt auch keinen Gefallen, wie Claude Turping von der luxemburgischen Recycling-Organisation Valorlux erklärt: «Wir sind zuständig für Verpackungen. Die Kapseln bestehen aber zum Großteil aus Kompostmaterial. Sie werden per Gesetz nicht als Verpackung angesehen. Deshalb gehören sie auch nicht in den blauen Sack. Anders als bei Getränkedosen gibt es in Luxemburg keine Vorschrift, die vorsieht, dass Kaffeekapseln recyclet werden. Das ist schon kurios.» Turping betont, dass die Kapseln aber auch nicht auf den Komposthaufen gehören.

Umweltbewussten Verbrauchern bleibt also nur der Gang zu den Rücknahmestellen. Wer die Kapseln bei einem anderen Anbieter kauft und Wert auf Recycling legt, sollte sich also über die Möglichkeiten der Rückgabe informieren. Die entsprechende Petition wurde am Montag von der Kommission für zulässig erklärt und kann ab dem heutigen Donnerstag von den Bürgern unterzeichnet werden (hier geht's zur Seite).

