Wie wirkt sich die Politik auf Haushalte aus?

«Die Mehrwertsteuer, die eine Familie beim Kauf von Lebensmitteln bezahlt, oder die kostenlosen Kindergartenstunden, die ihren Kindern zur Verfügung stehen, wirken sich alle auf ihr Realeinkommen aus», erklärt Vincent Vergnat, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Luxemburg und am Liser (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research). Auf der Grundlage dieser Annahme haben die beiden Institutionen und die Luxemburger Arbeitnehmerkammer ein Forschungsprojekt zu diesen indirekten Steuern und Sachtransfers gestartet.

Ziel ist es, die tatsächlichen Auswirkungen der öffentlichen Politik auf das Haushaltseinkommen, auf die Verteilung dieser Einkommen innerhalb der Bevölkerung und auf die daraus resultierenden Ungleichheiten messen zu können. «Eine bescheidene Familie gibt einen größeren Teil ihres Einkommens für lebenswichtige Konsumgüter aus als eine wohlhabende Familie», sagt Vincent Vergnat. Die drei Institutionen stellen den politischen Entscheidungsträgern mit ihrem Projekt ein wissenschaftliches Instrument zur Verfügung.

Konkret wird Vincent Vergnat die bereits in Luxemburg verfügbaren Daten nutzen, um die Einbeziehung von indirekten Steuern und Sozialtransfers in das europäische Mikrosimulationstool Euromod zu integrieren. Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, sich besser untereinander zu vergleichen. So werden auch internationale Forscher Zugang zu den Ergebnissen Luxemburgs haben. Die ersten Ergebnisse zu den Auswirkungen der indirekten Steuern werden im März 2020 und die zu den Auswirkungen der Sozialtransfers im August 2020 vorliegen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)