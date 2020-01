Es bleibt bei Tempo 90 auf der A1 und A6

Auf den Luxemburger Autobahnen A1 und A6 bleibt das am 3. Juni 2019 eingeführte Tempolimit von 90 Stundenkilometern im Berufsverkehr vorerst bestehen. Das teilte die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées am Freitag mit. Es betrifft den Abschnitt zwischen der Grenze zu Belgien und der Anschlussstelle Kirchberg in der Zeit zwischen 6.15 Uhr und 9.15 Uhr.

Die ersten Ergebnisse der ersten Testphase waren nach Angaben der Straßenbauverwaltung «sehr ermutigend»: Der Verkehrsfluss ist homogener geworden, Spurwechsel und abrupte Bremsmanöver wurden reduziert. Der Verkehrsfluss ist insgesamt flüssiger, die Fahrzeiten und das Unfallrisiko wurden durch das Tempolimit gesenkt.

(sw/L'essentiel)