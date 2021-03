Tankausflug endete für Belgier vor Gericht

Ein Einwohner aus Habergy bei Metzig (Belgien) wurde freigesprochen, nachdem er sich vor Gericht fürs Tanken und Zigaretten kaufen in Oberpallen verantworten musste. Beim Grenzübergang hätte es sich nicht um einen «Ausflug» gehandelt. Seine Beifahrerin wurde allerdings zu einer 46-stündigen Bewährungsstrafe verurteilt. Und auch ein junger Mann aus Athus wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und anschließend freigesprochen, weil er im Auchan Mont-Saint-Martin eingekauft hatte.

Reisen oder nicht, essenziell oder nicht? Die Beschränkungen hinsichtlich der Grenzübergänge haben im vergangenen Jahr zu einigen bizarren Situationen geführt. In diesem Zusammenhang hat die belgische L'Avenir in der vergangenen Woche 40 Entscheidungen des Polizeigerichts aus Arlon untersucht. Strafen in Höhe von 250 Euro, die nie bezahlt wurden, oder wiederholte Verstöße: All diese Fälle landeten vor Gericht. «Allein während des ersten Lockdowns zählten wir 800 dieser Fälle. Sei es wegen Grenzüberschreitungen oder nicht», berichtet ein Gerichtssprecher am Dienstag. Etwa 50 Fälle bearbeite man monatlich. Im Laufe der Pandemie haben sich die Regeln oft geändert und variieren je nach Land.

Belgien kündigt für Ostern weitere Kontrollen an

Geplante Kontrollen während des Osterwochenendes seien für kurze Grenzübertritte im Dreiländer-Eck kompliziert, räumt die föderale Straßenpolizei der Provinz Luxemburg ein. Man müsse diese von Fall zu Fall betrachten, ansonsten würde man schnell die 1000 Bußgelder pro Tag erreichten, heißt es seitens der Polizisten.

Aktuell dürfen die Einwohner Arlons nicht von Belgien aus nach Longwy fahren. Von Frankreich aus ist dies aber wegen der 30-Kilometer-Regel kein Problem.

(nm/L'essentiel)