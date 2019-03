Mehr als jede zehnte Schwangere raucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg verfügt über ein europaweit einzigartiges System, um die Gesundheit von Schwangeren zu überwachen und zu dokumentieren. Alle drei Jahre geben das Gesundheitsministerium und das Luxembourg Institute of Health (LIH) einen Bericht mit positiven Trends und negativen Entwicklungen heraus. 2019 war es nun wieder soweit – und die Zahlen aus den Jahren 2014 bis 2016 liefern ein eindeutiges Bild.

99,7 Prozent der werdenden Mütter werden von einem Arzt während ihrer Schwangerschaft betreut, mehr als 90 Prozent gehen innerhalb ihres ersten Trimesters zu einem Arzt. Allerdings erfasste das Gesundheitsüberwachungssystem für Schwangere auch erstmals einen Rückgang der Geburtenzahlen seit seiner Einführung im Jahr 2009. Demnach ging die Geburtenzahl um 2,2 Prozent zurück.

Zudem sei der Anteil der gebärenden Frauen, die aus dem Ausland stammen, im Vergleich zu luxemburgischen Frauen mit 34 Prozent recht hoch. Über den Zeitraum von 2011 bis 2016 beträgt die Wachstumsrate von Geburten von Frauen, die nicht aus EU-Ländern stammen insgesamt 24,5 Prozent.

Auch die Zahl der Mehrlingsgeburten ist gestiegen und erreichte 22,2 Prozent auf die Gesamtzahl der Geburten von 2014 bis 2016. Luxemburg liegt unter den Ländern mit einer hohen Rate an Mehrlingsschwangerschaften, wobei 41,7 Prozent dieser auf künstliche Befruchtungen zurückzuführen sind.

Jede fünfte Frau gibt das Rauchen auf

13,4 Prozent aller Frauen gaben an täglich oder gelegentlich während des ersten Trimesters zu rauchen. Allerdings ist die Zahl der Raucherinnen zwischen dem ersten und dritten Schwangerschaftsdrittel rückläufig. Denn insgesamt hat mehr als jede fünfte Frau zwischen dem ersten und dritten Quartal mit dem Rauchen aufgehört. Nur 0,2 Prozent der Frauen trinken während ihrer Schwangerschaft täglich Alkohol oder neben psychoaktive Substanzen zu sich.

In Luxemburg kommen rund ein Drittel aller Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. 2014 waren es 32,2 Prozent, 2015 sank die Zahl leicht auf 31,7 Prozent und 2016 lag sie erneut bei 32,2 Prozent. Generell liegt Luxemburg im Vergleich zu anderen EU-Ländern über dem Durchschnitt, was die Gesundheit von Kindern und ihren Müttern anbelangt, dies ergab eine Studie von Euro Peristat.

(L'essentiel)