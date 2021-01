Mehr Menschen suchen im Dezember Arbeit

Die Zahl der bei Adem registrierten verfügbaren Arbeitssuchenden mit Wohnsitz in Luxemburg lag am 31. Dezember 2020 bei 19.918. Im Vergleich zum Dezember 2019 ist das ein Anstieg um 3386 Personen oder 20,5 Prozent. Das geht aus den Arbeitsmarktzahlen hervor, die die Adem am Mittwoch in Luxemburg veröffentlicht hat.

Die von STATEC berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote liegt bei 6,4 Prozent. Nach einem plötzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im März und April und einem ab Mai zu beobachtenden Rückgang, hat sich die Arbeitslosenquote seit August bei 6,3 und 6,4 Prozent stabilisiert, heißt es in der Mitteilung der Adem am Mittwoch.

Weniger Menschen verlassen Arbeitsmarkt

Im Dezember haben sich demnach 2208 Bürger bei der Adem Arbeitssuchend gemeldet, das waren 43 Personen oder 1,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit lasse sich darauf zurückführen, das weniger Beschäftigte den Arbeitsmarkt verlassen hätten. Der Anstieg sei jedenfalls nicht durch neue Meldungen verursacht, erläutert die Adem.

Auch wenn mehr Menschen auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sind, so bleiben doch weiterhin einige Stellen unbesetzt. Arbeitgeber in Luxemburg meldeten im Dezember 2020 2275 offene Stellen, das sind ein Prozent weniger als im Vergleich zum Dezember 2019. Zum 31. Dezember 2020 waren laut Adem 6276 Stellen unbesetzt, das sind 1,9 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt im Jahr davor.

Hinter den Zahlen stehen, je nach betrachtetem Sektor, allerdings große Unterschiede. So ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Baugewerbe (+38 Prozent), im Gesundheitswesen (+11 Prozent) und im Finanzsektor (+7 Prozent) gestiegen. Dagegen ist in den Bereichen Horeca (-53 Prozent), Handel (-26 Prozent) und im Bereich Transport und Logistik (-15 Prozent) die Zahl der der offenen Stellen teils deutlich zurückgegangen.

(ol/L'essentiel)