Regierung zeigt Corona-​​Karte versehentlich

Das Gesundheitsministerium veröffentlichte am Donnerstag in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des ADR-Abgeordneten Jeff Engelen eine Karte mit neuen Corona-Fällen nach Gemeinden für den Zeitraum vom 22. Juni bis 12. Juli. Wie das Tageblatt herausfand, sollte diese Karte eigentlich nicht veröffentlicht werden, um eine Stigmatisierung der Gemeinden zu vermeiden. Lange Zeit hatte das Gesundheitsministerium lediglich die nationalen Zahlen veröffentlicht, dann wurden sie zumindest nach Kantonen aufgeschlüsselt.

Die am Donnerstag veröffentlichte Karte zeigt große Unterschiede, wobei viele Gemeinden ohne neue Fälle für diesen Zeitraum aufgeführt sind. Luxemburg-Stadt ist als bevölkerungsreichste Stadt logischerweise am stärksten betroffen, mit 161 neuen Fällen während der drei aufgeführten Wochen. Differdingen folgt mit 79 Infektionen, vor Esch/Alzette mit 72 und Petingen mit 43. Die am dichtesten besiedelten Gebiete im Süden und im Zentrum sind also am stärksten betroffen. Nicht wirklich eine Überraschung.

Überraschender ist die Infektionsrate pro 10.000 Einwohner. Hier schneiden Schieren (2039 Einwohner) und Kiischpelt (1214 Einwohner) im Norden mit 35,6 bis 44 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner am schlechtesten ab. Relativiert auf die tatsächliche Einwohnerzahl sind des aber lediglich fünf Neuinfektionen in Kiischpelt und neun in Schieren. Die Gemeinden bedauern die Veröffentlichung der Zahlen ebenso wie Georges Mischo, Bürgermeister von Esch und Tum Ulveling, Schöffe von Differdingen, so das Tageblatt.

(jw/L'essentiel)