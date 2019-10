So viele Einbrüche an nur einem Wochenende

Fünf an einem Wochenende. So lautet die Bilanz der Police Grand-Ducale vom vergangenen Wochenende. In Luxemburg brach zunächst ein Mann in eine Bäckerei in der Rue Charles VI ein. Es gelang ihm, Geld zu stehlen und unbemerkt zu entkommen. Es wurde Anzeige erstattet. Weiter nördlich, in Redingen, drang ein Einbrecher in die Werkstatt der Gemeinde ein, um Schränke und andere Gegenstände zu stehlen.

Auch auf Baustellen im Industriegebiet Echternach und in der Rue Erasme in Kirchberg in Luxemburg wurden zwei Diebstähle registriert. Im ersten Fall wurden Materialien gestohlen und Behälter zerbrochen. Im zweiten Fall wurden mehrere Objekte beschädigt und es ist noch nicht klar, ob Materialien gestohlen wurden. Schließlich wurde auch noch bei einem Unternehmen in Düdelingen Werkzeug gestohlen.

Im Jahr 2018 wurden 3.667 Einbrüche (oder versuchte Einbrüche) verzeichnet. Das sind durchschnittlich zehn pro Tag.

(L'essentiel)