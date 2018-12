Hunderte Handys landen jährlich im Fundbüro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kein Anschluss unter dieser Nummer: Vergangenen November tauchten insgesamt 69 verlorene Handys im Fundbüro der Polizei nahe des Flughafens Findel wieder auf, im Monat davor waren es 77. Die Zahlen bleiben von Jahr zu Jahr ungefähr gleich. «Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1121 Handys ins Fundbüro gebracht, 2017 waren es 1164», erklärt ein Sprecher der Polizei gegenüber L'essentiel. Anfang Dezember diesen Jahres liege die Zahl schon bei 1100. Rätselhaft bleibt, warum die vermissten Handys so selten abgeholt werden.

Nach Angaben der Polizei sind im vergangenem Jahr von den 1164 Handys etwa 704 als verloren gemeldet und 484 zurückgegeben worden. So geht von zwei gefundenen Handys nicht einmal eines an seinem rechtmäßigen Eigentümer zurück. Es ist deshalb schwer, zwischen gestohlenen oder tatsächlich verlorenen Handys und dem Anteil der Nutzer, die sich an die Polizei wenden, zu unterscheiden. Allerdings «werden die Handys, die nach drei Jahren nicht abgeholt wurden, nach dieser Zeit von einem Fachunternehmen unter polizeilicher Aufsicht zerstört».

SIM-Karte sperren lassen

«Handys gehen ziemlich oft verloren oder werden gestohlen», sagt Émilie Venezia von Tango Luxemburg. Bei Verlust oder Diebstahl muss der Kunde unbedingt seine SIM-Karte beim Betreiber sperren lassen. Damit wird das Abonnement unbrauchbar und missbräuchliche Gebühren werden vermieden. Nach Angaben von Tango würden diese Empfehlungen ziemlich gut von den Nutzern angewendet werden. «Falls der Kunde sein Handy wieder findet, können wir die SIM-Karte reaktivieren», ergänzt Carmen Engels von der Luxemburger Post.

Zur Sicherheit besteht für die Kunden ebenfalls die Möglichkeit, eine freiwillige Versicherung abzuschließen. Falls das Handy gestohlen wird, wird immer geraten, den Diebstahl bei der Polizei anzumelden. Wenn möglich, empfehlen Betreiber und Polizei ebenfalls, auf dem Gerät das Ortungssystem zu aktivieren.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)