Luxemburg muss an Weihnachten verzichten

«Für die paar Stunden Freude, verzichte ich lieber auf die Feiertage. Ich will deshalb kein jahrelanges Leid ertragen müssen», sagte Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch. «Ich weiß, dass die Beschränkungen für alle sehr schwer sind. Aber wir sollten kein Leid riskieren, das nicht mehr rückgängig zu machen ist».

Wie der Premier und Gesundheitsminsterin Paulette Lenert im Anschluss an die Sitzung des Regierungsrates am Mittwoch verkündeten, habe sich die Infektionslage zwar stabilisiert, allerdings sei die Zahl der Neuansteckungen nach wie vor zu hoch. Deshalb sei es unumgänglich, dass die bestehenden Restriktionen bis zum 15. Januar beibehalten werden müssen.

Auch an den Festtagen müssten die Kontakte zu Mitmenschen so weit wie möglich vermieden werden. Daher gilt weiterhin die Regel, dass nur zwei Besucher in Privathaushalten empfangen werden dürfen. Die Situation sei noch immer zu ernst für Lockerungen, wie Bettel erklärte. Paulette Lenert sagte: «„Lockerungen wären zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal. Wir sind in keiner guten Ausgangsposition für die Feiertage.» Die Gesundheitsministerin zeigte sich zuversichtlich, dass die Restriktionen auch über Weihnachten und Silvester von den Bürgern respektiert werden – auch wenn es in diesem Jahr keine gemeinsame Feiern geben wird.

(sw/L'essentiel)