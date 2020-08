Kriminalität in Luxemburg nimmt wieder zu

Die Kriminalität in Luxemburg hat in den letzten zwei Jahren wieder zugenommen, das geht aus dem Jahresbericht zum Jahr 2019 der Polizei hervor. So verzeichneten die Beamten 2019 insgesamt 38.773 Straftaten, vier Prozent mehr als im Vorjahr und 5,5 Prozent mehr als 2017. Die Police Grand-Ducale erklärt diesen Trend durch die stetig wachsende Bevölkerung und weist darauf hin, dass der aktuellste Wert unter dem Rekordjahr 2015 blieb. Hier wurden knapp über 40.000 Delikte verzeichnet.

Wie bisher jedes Jahr handelte es sich bei den Verbrechen in den meisten Fällen um Diebstähle. Im vergangenen Jahr waren 57 Prozent aller Straftaten Eigentumsdelikte, ein Prozentsatz, der jedes Jahr recht konstant bleibt. Straftaten gegen Personen machen 20 Prozent der Vergehen aus. Der Rest wird unter der Sammelkategorie «Sonstiges» zusammengefasst und umfasst Drogen- und Trunkenheitsdelikte, Umweltvergehen und nächtliche Ruhestörung.

Im vergangenen Jahr zählte die Polizei sieben Tötungsdelikte (davon drei Morde) sowie 2800 Fälle vorsätzlicher Körperverletzung. In der letzten Kategorie sind 7,4 Prozent mehr Verbrechen verzeichnet worden als im Vorjahr. Zudem mussten die Beamten 849-mal wegen häuslicher Gewalt eingreifen, ein Anstieg von fast 15 Prozent. Insgesamt 116 Vergewaltigungsanzeigen (+52 Prozent) wurden eingereicht. Etwas mehr als die Hälfte aller Verbrechen (53,2 Prozent) konnte aufgeklärt werden, was einem Rekordwert entspricht.

(jg/L'essentiel)