Kirmes im Bahnhofsviertel sorgt für Unmut

«Ich verstehe nicht, wie die Stadt dieses Jahr mit den ganzen Bauarbeiten rund um die Tram die Kirmes im Bahnhofsviertel genehmigen konnte. Zur Geruchs- und Lärmbelästigung kommt hinzu, dass der Fußgänger- und Straßenverkehr in diesem Bereich extrem schwierig ist», beklagt Jacques Casanova, Besitzer eines Restaurants an der Place de Paris in der Hauptstadt.

Bis zum 30. Juni wird das Gelände Platz machen für insgesamt fünfzehn Stände. «Wir sind ein wenig versteckt hinter all diesen Buden und werden dann vielleicht weniger Gäste haben», fügt ein anderer Gastwirt an. «Aber gut, nach zehn Tagen ist ja alles wieder vorbei.»

«Die Kirmes ist wichtig für unser täglich Brot»

Gedanken darüber, ob die Kirmes in diesem Jahr eine gute Idee ist, habe sich die Stadt Luxemburg schon gemacht. «Wir haben uns umgehört und immer wieder bestätigt bekommen, dass die Kirmes sehr wohl möglich sei, also haben wir alles beim Alten belassen», erklärt Patrick Goldschmidt, der für Feste und Märkte zuständige Schöffe. Nello Agurasti, einer der Schausteller, fügt seinerseits an, er verstehe, dass in diesem Jahr alles etwas schwieriger ist als sonst. «Aber wir können die Kirmes nicht ausfallen lassen, sie ist wichtig für unser täglich Brot. Die Besucher, die vorbeikommen, kurbeln ja auch den Betrieb der ansässigen Geschäfte an», sagt er.

Nicht ausgeschlossen sei indes, die Kirmes in den kommenden Jahren an einem anderen Ort zu verlegen. Wo genau, stünde noch nicht fest. «Wir schauen uns nach Alternativen um», so Goldschmidt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)