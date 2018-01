Luxemburg bittet Verschmutzer zur Kasse

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einer Zeit, in der die Bodenverschlechterung zunimmt, sehen sich Luxemburg und seine europäischen Nachbarn nach der Diagnose der Europäischen Umweltagentur mit einem Rechtsvakuum in diesem Bereich konfrontiert. Der Vorschlag für eine europäische Bodenrichtlinie wurde 2014 zurückgezogen, weil es im Rat keine Einigung gab.

Das Großherzogtum hat sich daher, wie viele europäische Länder, für einen nationalen Ansatz entschieden. «Der Gesetzentwurf beinhaltet Maßnahmen zur Verhinderung von Bodenverschlechterung und Sanierung von verfallenen Böden», sagte Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Greng) am Montag.

Prävention und Ist-Analyse

Was den präventiven Aspekt anbelangt, so wird Luxemburg ein System zur Überwachung der Bodenqualität einrichten, während ein nationaler Bodenschutzplan erstellt wird. Ein Register von Informationen über Grund und Boden wird es jedem Bürger ermöglichen, die Bodenqualität eines Grundstücks bereits im Vorfeld zu erkennen – eine nützliche Information bei der Übertragung von Eigentum.

Außerdem soll so über die Bewirtschaftung von rund 12.000 potenziell belasteten Standorten im Großherzogtum entschieden werden. Alle Informationen können unter www.geoportail.lu und www.emwelt.lu. eingesehen werden.

Potenzielle Verschmutzer werden gelistet

Zusätzlich nimmt das neue Gesetz Verschmutzer in die Pflicht. «Wir werden auch das Verursacherprinzip bei neuerlicher Verschmutzungen stärken», so Dieschbourg. Nach dem neuen Gesetz wird Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt.

Außerdem soll ein Bodenschutzzertifikat eingeführt werden, um die Bewirtschaftung von belasteten Standorten zu verbessern und deren mögliche Umstellung zu erleichtern. Der Gesetzentwurf sieht auch die Erstellung einer Liste von Betrieben vor, die den Boden verschmutzen könnten sowie die Einführung von Maßnahmen zur Förderung des Recyclings potenziell verschmutzter Flächen.



(Pascal Piatkowski/L'essentiel)