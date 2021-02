Luxemburg bereitet sich auf neue Blitzer-​​Art vor

Eine neue Generation an Blitzern wird in Luxemburg in Betrieb genommen. Seit 2016 schießen die fixen Blitzer teure Fotos, der Streckenradar ist seit Juni 2020 für unangenehme Post verantwortlich. Weitere Projekte sind derzeit noch in Planung. Vergangene Woche ist ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden, um alle technologischen Möglichkeiten ausgeschöpfen zu können, erklärte François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität, gegenüber L'essentiel.

Aktuell geht es um die Blitzerampel, die Fotos von Fahrern schießt, die über Rot fahren. «Die erste ist bereits an der Place de l'Étoile in der Hauptstadt installiert, allerdings noch nicht aktiv», erklärt François Bausch. Die Inbetriebnahme soll am 1. März erfolgen, so der Minister. In der Vorwoche wird eine Kommunikationskampagne durchgeführt, um Autofahrer zu warnen. Zwei ähnliche Projekte seien bis Ende des Jahres an der Kreuzung der Place de Hollerich und dem Schlammestee, in Weiler-la-Tour, geplant. «Das sind gefährliche Stellen, an denen es in den letzten Jahren zu zahlreichen Unfälle kam.»

Die heutige Technik ermöglicht es, auch Strafen auszustellen, wenn sich Fahrer nicht an Sicherheitsabstände halten, oder während der Fahrt am Handy sind. Obschon der gesetzliche Rahmen für Solche Delikte geschaffen wurde, sei aber derzeit kein solches Projekt vorgesehen. Laut François Bausch werde aber darüber diskutiert, ob das Nutzen der Bus- oder zukünftiger Fahrgemeinschaftsspuren künftig bestraft werden soll.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)