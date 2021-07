Ampelblitzer am «Stäreplaz» ist ab Freitag scharf

Der seit Oktober 2020 installierte Rotlicht-Blitzer am Place de L'Étoile in Luxemburg-Stadt geht am Freitag in den Regelbetrieb. Wie das Mobilitätsministerium am Montag in einer Mitteilung schreibt, sei die Kreuzung durch die regelmäßige Durchfahrt der Straßenbahn besonders gefährdet. Das Gerät kann sowohl Geschwindigkeitsverstöße als auch das Überfahren der Haltelinie bei Rotlicht ahnden. An der Stelle gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer. Das Fahren über eine rote Ampel schlägt in Luxemburg mit 145 Euro und zwei Punkten zu Buche.

Während der Testphase hat der neue Blitzer zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen der Aufstellung im vergangenen Jahr und Ende Februar 2021 hat das Gerät 7936 Mal Rotlichtsünder ertappt und in 4431 Fällen Geschwindigkeitssünder fotografiert. Bis Freitag bekommt diese Verstöße nur ein Techniker zu Gesicht und die Aufnahmen werden binnen fünf Tagen gelöscht. Mit Aufnahme des Regelbetriebes landen die Fotos dann allerdings auf vom luxemburgischen Staat verwaltete Server.

Weitere Rotlicht-Blitzer geplant

Der Rotlicht-Radar deckt mehrere Spuren ab. Wenn ein Fahrzeug die Haltelinie um mehr als zwei Meter überschreitet, löst das Gerät aus. Wenn ein Autofahrer die Linie überschreitet, etwa um Einsatzkräfte vorbei zu lassen, dann wird zwar ein Foto erzeugt, der Verstoß aber nicht geahndet. Geschwindigkeitsverstöße werden unabhängig von der Ampelphase geahndet.

Das Mobilitätsministerium plant derzeit weitere stationäre Radargeräte des selben Types aufzustellen. Als mögliche Standorte hat das Ministerium nach eigenen Angaben die Kreuzung Rout d'Esch mit dem Boulevard Dr. Charles Marx und die Kreuzung zwischen Boulevard Pierre Dupong und dem Zubringer zur Autobahn A4 auf Höhe des Lycée Aline Mayrisch im Luxemburger Stadtteil Hollerich ausgesucht.

(L'essentiel)