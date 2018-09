Ein Paar Sneakers für 10.000 Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Rarität, Hype und Liebe». In drei Worten fasst der 22-jährige Jordan zusammen, was ihn veranlasste, 760 Euro für zwei Paar Sneakers auszugeben: «Ich fand den Jordan 1 Court Purple, den ich unbedingt wollte. Bei 400 Euro pro Paar denke ich, dass ich sie sogar zu einem guten Preis für eine aktuelle Veröffentlichung bekommen habe», erklärt der junge Mann.

Wie Jordan wanderten am Sonntag fast 2500 Sneaker-Fans durch die Gänge der Rockhal. Mit nur einem Ziel für «Sneakersüchtige»: das beliebteste Paar zum günstigsten Preis zu finden. Zwei Ideen, die schwer zu vereinbaren sind, wie William, 27 Jahre alt, feststellt: «Ich denke, ich schaue nur zu, weil sie noch hier teurer sind als bei Ebay & Co». Aber das ist normal, die Aussteller sind da, um eine gute Marge zu erzielen".

«Zurück in die Zukunft» - Teurer Kult

Einige Modelle, die vor Jahren für rund hundert Euro gekauft wurden, werden heute zum Zehnfachen des Preises verkauft. Oder sogar noch mehr. 1200 Euro für den Converse X Off White, 1.700 Euro für den Air Presto Nike X Offwhite aus der Kollektion «The 10» oder der Rekod-Schuh: 10.000 Euro für den Air Mag aus dem Film «Zurück in die Zukunft». Es gibt nichts, was es nicht gibt!

«Die Nike X Off White gehen sehr gut, ebenso wie die älteren Modelle von Yeezy und die Zusammenarbeit zwischen Adidas und Pharell Williams», erklärt Fayssal, einer der 180 Aussteller, der gerade ein Tool entwickelt hat, das es den Fans ermöglicht, die Lagerbestände der Händler in Echtzeit zu checken. Alles für ein Paar Turnschuhe!

(Thomas Holzer/L'essentiel)