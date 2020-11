Für Ciara Daleiden endete ein entspanntes Treffen mit ihren Freunden am Montagabend im blanken Entsetzen. Die 23-Jährige Studentin aus Luxemburg wollte vor dem anstehenden Lockdown in Wien noch einmal mit fünf weiteren Luxemburgern ausgehen und ein Wiener Schnitzel essen.

Doch schon als die Gruppe das Restaurant betrat, erhielt sie über das Smartphone die ersten Warnmeldungen. «Es hieß, man sollte den Morzinplatz meiden, weil dort Schüsse gefallen seien. Wir wussten nicht, ob das wirklich wahr ist. Wenig später war es dann offiziell», erklärt Daleiden, die in der österreichischen Hauptstadt Kommunikationswissenschaften studiert und sich im Verein Lëtzebuerger Studenten Wien engagiert.

Die Gruppe blieb vorerst im Restaurant, das sich in einem anderen Teil der Stadt befindet. Erst als sich die Lage wieder etwas beruhigt hatte, wagten sie es, den Heimweg anzutreten. «Die Stadt hatte sich plötzlich völlig verändert. Viele Menschen hatten Angst», so Daleiden weiter. Gemeinsam haben die sechs Luxemburger zu Hause noch lange Nachrichten geschaut und sich bei ihren Verwandten im Großherzogtum gemeldet. Erst gegen drei Uhr seien sie eingeschlafen. «Wir sind noch immer fassungslos. Wir konnten uns so etwas in Wien nicht vorstellen. Normalerweise ist diese Stadt sehr friedlich», sagt Daleiden.

(jg/L'essentiel)