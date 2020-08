Ob Bio oder nicht – es hängt vom Einkommen ab

Der Anteil am Haushaltsbudget, der in Luxemburg für Lebensmittel ausgegeben wird, ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Statistischen Amtes (Statec) hervor. Demnach betrugen die Ausgaben für Lebensmittel im Jahr 1977 mehr als ein Viertel (28,7 Prozent) der gesamten Haushaltsausgaben. In den vergangenen Jahren habe sich der Anteil bei 8,4 Prozent eingependelt.

Diese Stabilität spiegelt sich überraschenderweise im Konsum von Bioprodukten wider, die sehr im Trend liegen. Zwischen 2007 und 2017 war «kein wirklicher Boom» bei den Lebensmittelausgaben der Haushalte festzustellen: Der Anteil von Bioprodukten lag 2017 bei zwölf Prozent. In den vergangenen zehn Jahren zwischen zehn und 14 Prozent.

Großteil der Bioprodukte kommt aus dem Supermarkt

Es ist nur wenig überraschend, dass diese Art des Konsums eng mit dem Einkommen verbunden ist, da Bioprodukte im Allgemeinen teurer sind. So stellten sie 2018 nur sieben Prozent des Lebensmittelkorbs eines Haushalts mit einem monatlichen Einkommen von weniger als 2.500 Euro dar. Lag dieses über 6500 Euro war der Anteil an Bioprodukten dreimal so hoch (21 Prozent).

Die überwältigende Mehrheit dieser Produkte (81 Prozent) wird in Supermärkten, neun Prozent in Discountern und acht Prozent in kleineren Lebensmittelgeschäften gekauft. Ein leichter Unterschied im Vergleich zu nicht-biologischen Produkten (70 Prozent in Supermärkten und 30 Prozent in Discountern).

Bei Babynahrung ist der Anteil der Bioprodukte am höchsten: Fast vier von zehn gekauften Babynahrung sind aus biologischem Anbau (38 Prozent), Weniger gefragt sind Bioprodukte bei Honig (22 Prozent), Eiern (20 Prozent), Mehl und Getreide (15 Prozent), Milch (zwölf Prozent) und schließlich Obst und Gemüse (zehn Prozent).

