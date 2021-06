So schützen Sie sich vor Einbrechern

In Luxemburg naht die Ferienzeit, die erfahrungsgemäß auch Hochsaison bei den Einbrechern ist. Deswegen macht die Polizei dieses Jahr mobil. Beamte waren am Mittwoch auf dem Markt am Hamilius in der Hauptstadt unterwegs, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Die Botschaft ist simpel: Schützen Sie sich vor Einbrechern. So hat die Polizei seit etwa zehn Jahren ein Register eingerichtet, in dem die Bewohner ihre Abreisedaten in den Urlaub melden können.

Entsprechend wird in den Vierteln, in denen die Menschen nicht zu Hause sind, Streife gefahren. Der Service national de prévention de la criminalité (SNPC) schlägt sogar eine Analyse des Hauses vor, um Punkte für Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit zu ermitteln. Fakt ist, dass «98 Prozent der Einbrüche in Häusern stattfinden, die keine Alarmanlage haben», so Tim Pauly vom NCPS.

« Teams, die aus der Großregion kommen »

Die Polizei empfiehlt, nicht offensichtlich zu zeigen, dass man im Urlaub ist und eventuell via Absprache mit den Nachbarn einen gewissen Anschein von Aktivität in der Wohnung zu erwecken. «Im Allgemeinen beobachten die Einbrecher, klingeln manchmal an der Tür und gehen dann durch den Hintereingang. Sie zielen direkt auf das Schlafzimmer, wo Schmuck und Bargeld versteckt sind.» Technische Geräte sind eher uninteressant, da der Abtransport oft kompliziert ist und sie auch nicht viel Geld beim Wiederverkauf bringen. Ein Einbruch dauert im Durchschnitt«5 oder 10 Minuten», erklärt die Polizei.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, die Täter nach dem Einbruch noch mal zu finden. «Die Teams kommen aus der Großregion, manchmal auch von weiter her. Aber es gibt auch lokale Kriminalität mit Drogenabhängigen, die nach Geld suchen, um ihre Drogen zu bezahlen», erklärt er. Manchmal werden die Täter erst Jahre später gefunden, unter anderem dank DNA-Spuren. «Aber es ist sehr schwierig, wieder an den gestohlenen Schmuck heranzukommen», so Pauly abschließend.

(Thomas Holzer/L'essentiel)