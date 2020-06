Tonnenweise Schutzmasken gehen in Rauch auf

Innerhalb eines Monats – von Anfang April bis Anfang Mai – wurden in den Luxemburger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mehr als 19 Tonnen Schutzausrüstung gegen das Coronavirus verbraucht. Nach Angaben des Umweltministeriums wurden die Masken, Handschuhe und Overalls verbrannt. Das gilt auch für die Schutzausrüstung von Privatpersonen.

«Einweg-Masken werden aus synthetischen Materialien hergestellt, die nicht oder kaum abbaubar sind», sagt Sophie Thinnes, Pressesprecherin des Ministeriums. Die Mengen, die täglich in den Verbrennungsanlagen landen sind beträchtlich. So werden in jeder Filiale der Supermarktkette Auchan jeden Tag 1000 Schutzmasken und 3000 Paar Einweghandschuhe entsorgt, wie Sophie Morle, Kommunikationsbeauftragte der Kette, erklärt.

Einweg-Produkte von Privathaushalten müssen in der grauen Tonne entsorgt werden. Personen mit einem Verdacht auf das Coronavirus oder nachweislich Infizierte, müssen ihre Masken vorher in einen separaten Beutel stecken. Wer seine Schutzausrüstung auf die Straße wirft, riskiert eine Geldstrafe.

(Séverine Goffin/L'essentiel)