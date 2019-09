Luxemburg stellt den EU-​​Kommissar für...

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstag will EU-Kommssionschefin Ursula von der Leyen die neuen EU-Kommissare vorstellen. Dann wird auch die spannende Frage beantwortet, welcher Staat für welches Ressort zuständig ist. Oder ist das bereits bekannt?

Was sind Finanzdienstleistungen?



Die Europäische Union definiert Finanzdienstleistungen als Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung oder Geldanlage stehen.

Ein Journalist des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel ist von der Leyen zuvorgekommen und hat ein Papier veröffentlicht, das offenbar schon seit Tagen in Brüssel kursiert. Dort sind Mitgliedsstaaten, Kommissare und die jeweiligen Ressorts aufgeführt.

Ist das die neue Kommission von Ursula ⁦@vonderleyen⁩ ? Dieses Tableau kursiert derzeit in Brüssel. Manches scheint logisch, manches eher nicht. Auflösung Dienstag. ⁦@SPIEGELONLINE⁩ pic.twitter.com/AQ9q6OtMkg — Peter Mueller (@PeterMueller9) September 6, 2019

Laut dieser Tabelle erhält Luxemburgs Kandidat Nicolas Schmit das Ressort Financial Services (Finanzdienstleistungen). Bisher ist der lettische Politiker Valdis Dombrovskis dafür zuständig. In seinen Bereich fallen auch Finanzstabilität sowie Kapitalmarktunion, außerdem ist er zutsändig für den Euro und den sozialen Dialog. Schmit hatte ursprünglich eine Präferenz für Beschäftigung und Soziales angegeben. Ob der Finanzplatz Luxemburg bald tatsächlich zuständig für Finanzdienstleistungen ist, wird erst am Dienstag offiziell bekannt gegeben.

Luxemburg hatte ausschließlich Nicolas Schmit (LSAP) für den Posten des EU-Kommissars in Brüssel vorschlagen, obwohl von der Leyen die Regierungen dazu ermutigte, auch weibliche Kandidaten vorzuschlagen. Sie strebt eine paritätische Besetzung der Kommissionsposten an.

