Düdelinger Park rückt Gift-​​Raupen auf den Pelz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Eichen-Prozessionsspinner treibt weiter sein Unwesen in Luxemburg. Am Dienstag fand im Klettergarten des Park Le'h in Düdelingen eine aufwändige Reinigungsaktion statt. Ziel war es, die letzten Nester der Gift-Raupe von den Bäumen zu entfernen.

Die Arbeiter ließen sich auf einer Hebebühne bis zu 30 Meter in die Höhe fahren, besprühten die Nester mit einem speziellen Spray und packten den ekeligen Raupen-Brei danach in Zellophan ein. Die Beutel werden anschließend in der Anlage Sidor verbrannt.

Insgesamt 183 Nester konnten von den Bäumen im Düdelinger Park geholt werden. Trotzdem warnen die Betreiber, dass noch Brennhärchen der Insekten auf Blättern oder in der Luft herumschwirren könnten.

(L'essentiel)