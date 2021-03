24 Personen zu früh gegen Corona geimpft

Es sind Fälle, die Kontroversen hervorrufen. Insgesamt haben bislang 24 Personen eine Corona-Impfung erhalten, ohne dass sie nach der aktuellen Impfstrategie an der Reihe gewesen wären. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums von Paulette Lenert (LSAP) auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Sven Clement (Piraten) hervor.

Der Regierung seien 23 Personen aus dem Krankenhausbereich und eine Person aus dem Pflegesektor bekannt, die Impfstoff erhalten haben, obwohl sie zum Zeitpunkt der Impfung nicht die erforderlichen Kriterien erfüllt hätten, heißt es in der Antwort weiter. Die Krankenhäuser selbst hätten Konsequenzen gezogen, in Abhängigkeit von der Schwere der festgestellten Fälle. So seien interne Sanktionen und Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft erfolgt, teilt das Gesundheitsministerium weiter mit.

Vorermittlungen laufen

Einige Fälle dieser Art sind bereits öffentlich geworden. So beispielweise der Fall von drei Verwaltungsratsmitgliedern der Robert Schuman Kliniken (HRS) und insgesamt sechs Personen, die unerlaubt in der Nordklinik in Ettelbrück (CHdN) geimpft worden sind. Außerdem ist der Fall des ehemaligen Minister Henri Grethen publik geworden, der ebenfalls vorzeitig eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hatte. Sowohl das Klinikum Nord als auch der Abgeordnete Sven Clement hatten damals Anzeige erstattet. Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass es Vorermittlungen gegen das HRS und das CHdN gebe. Dabei gehe es um die Prüfung, ob die Vorgänge strafrechtliche Relevanz haben. Eine Justizsprecherin hatte Mitte März angedeutet, dass man der Frage nachgehe, ob das Verhalten den Tatbestand des Diebstahls oder der Untreue erfüllen könnte.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte zudem, dass es Fälle gegeben habe, in denen Menschen geimpft worden seien, die fälschlicherweise eine Einladung zur ersten Phase erhalten hätten. Hier habe es einen technischen Fehler bei der Auswahl gegeben, erklärt die Ministerin.

(ol/L'essentiel )