Honda greift nach dem Besten aus beiden Welten

Weil die Kraftstoffpreise auf beispiellose Höchststände steigen, sehen sich immer mehr Autofahrer auch im Großherzogtum und der Großregion nach alternativen Antrieben um. Wem ein reiner Elektroantrieb im Hinblick auf Reichweite und Ladesituation noch zu unflexibel erscheint, findet auf dem Markt mittlerweile eine große Anzahl an Hybrid-Modellen. Mit dem modernisierten HR-V e:HEV will Honda Anfang des kommenden Jahres frischen Wind in die Klasse bringen.

Der schnittige, leicht Coupé-haft abgeflachte SUV tritt in einem immer größer werdenden Bewerber-Feld an, und orientiert sich dabei optisch in weiten Teilen an der Konkurrenz. Viele Linien, wie etwa der markante, bullige Kühlergrill, wirken vertraut und dadurch auf Anhieb gefällig. Mit einer Länge von 4,34 Metern bleibt der Honda trotz seiner imposanten Erscheinung aber stets übersichtlich und lässt sich auch problemlos im städtischen Verkehr bewegen.

Ausgeklügelter und komplexer Antrieb

Im luftig-großzügigen Innenraum präsentiert sich Honda mit abwechslungsreichem Material-Mix und sparsam eingesetzten Farb-Akzenten mutiger. Wie in vielen Fahrzeugen der Klasse dominiert auch im HR-V e:HEV-Cockpit ein zentrales Display, welches mit 9 Zoll Bildschirm-Diagonale nicht das größte ist. Ansonsten blieben in der von uns getesteten Advance Style-Ausstattung kaum Wünsche offen: Von Sitz- und Lenkradheizung über diverse Assistenzsysteme bis hin zur induktiven Ladeschale wurde an alles gedacht, was den Pendler-Alltag angenehmer macht. Im Fond finden zwei Personen angenehm Platz, selbst der Mittelsitz bietet aufgrund eines unaufdringlichen Kardantunnels erstaunlich viel Beinfreiheit. Das Kofferraumvolumen beträgt 335 Liter, bei umgeklappter Rückbank werden daraus 1305 Liter.

Was auf dem Arbeitsweg ins Großherzogtum vor allem interessiert, sind das Fahrerlebnis und die angepriesene Effizienz, die die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor bringen soll. Honda baut seit 1999 Autos mit Hybrid-Technik und hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2022 alle Volumenmodelle mit einem elektrifizierten Antrieb anzubieten. Im Falle des HR-V e:HEV sind dabei zwei Elektromotoren an einen 1,5-Liter-Benzinmotor gekoppelt, die den Ball je nach Bedarf flüssig hin und her spielen. Dabei agiert ein Elektromotor (96 kW/131 PS) als Antrieb, während der Vierzylinder-Benziner vor allem den zweiten E-Motor antreibt, welcher wiederum als Generator für den Akku fungiert. Bei höheren Geschwindigkeiten schaltet sich der Verbrenner (79 kW/107 PS) dann auch für den eigentlichen Antrieb zu. Mit dem ausgeklügelten und komplexen Antrieb will Honda das beste aus beiden Welten erreichen.

Übergänge zwischen E-Motoren und Verbrenner kaum spürbar

Im Praxistext schnurrt der gefällig gestylte SUV elektrisch so gut wie lautlos nach vorne. Hier greift der Elektroantrieb geradezu perfekt. Aber schon beim kurzen Spiel mit dem Gaspedal macht der lauernde Verbrenner mit lautem Aufheulen auf sich aufmerksam und beschleunigt den 1,45 Tonnen schweren SUV aufgrund einer spät reagierenden Automatik nur verzögert. Augenblickliche Beschleunigung muss der Hybrid reinen E-Autos überlassen.

Im klassischen Stadt-Land-Autobahn-Mix, wie ihn viele Pendler auf dem Weg ins Großherzogtum zurücklegen, schlägt sich die Hybrid-Lösung beim Fahrkomfort gut. Die Übergänge zwischen E-Motoren und Verbrenner sind kaum spürbar, nicht selten gleitet der HR-V e:HEV bei leichtem Gefälle fast lautlos über die Straßen. Auf der Autobahn helfen zudem die gut arbeitenden Assistenzsysteme, den Honda-SUV wie von Geisterhand in der Spur und im passenden Abstand zum Vordermann zu halten. Das sorgt für ein entspanntes Langstrecken-Erlebnis und ist geradezu prädestiniert für den nervenaufreibenden Stop-&-Go-Verkehr, welchem Pendler in Luxemburg so oft ausgesetzt sind. Wenn die Bahn dann aber mal frei ist, macht der HR-V auch bei höheren Geschwindigkeiten Spaß und liegt für die Fahrzeughöhe überraschend gut auf der Straße.

Umso mehr man bei der Fahrweise auf spritzigen Fahrspaß setzt, desto höher klettert aber auch der Verbrauch des Hybriden. Und auch wer gezielt sparsam unterwegs ist, schafft es nur selten, den HR-V e:HEV unter 5 Liter auf 100 Kilometer zu drücken. Nicht gerade wenig für ein brandneues Fahrzeug im Jahr 2021, das mit einem extrem komplexen Antriebskonzept besonders sparsam sein will. Die von uns getestete Top-Ausstattung schlägt in Luxemburg mit 35.480 Euro zu Buche, der Einstiegspreis für den HR-V e:HEV liegt bei 30.480 Euro.

(Dustin Mertes/L'essentiel)