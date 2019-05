Europawahl läuft in mehreren Etappen ab

Einige haben schon persönlich oder per Briefwahl abgestimmt, andere haben noch bis Sonntag Zeit. Die multikulturelle Situation des Großherzogtums macht Luxemburg zu einem besonderen Land bei den Europawahlen, deren Ausgang am Sonntag bekanntgegeben wird. Aber die Mehrheit der in Luxemburg lebenden Menschen wird sich in ihre Wahllokalen begeben, wo sechs luxemburgische Abgeordnete aus zehn Listen zu wählen sind.

Und da sind die Bewohner aus anderen europäischen Staaten, die für die Kandidaten aus ihren jeweiligen Herkunftsländern stimmen werden. Ein ziemlich komplexes logistisches Unterfangen für das Großherzogtum.

Italiener, Franzosen, Portugiesen

So können Italiener am Freitag (17.30 bis 22 Uhr) und Samstag (8 bis 18 Uhr) in fünf Wahllokalen in Esch/Alzette (Brillschule), Düdelingen (Sportzentrum René Hartmann), Luxemburg-Stadt (Grundschule Bonnevoie, zwei Räume) und Ettelbrück (Rathaus) ihre Stimme in die Wahlurne werfen. Die Franzosen werden am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in der französischen Schule am Ban de Gasperich (Rue Albert-Einstein) erwartet.

Die Portugiesen können am Samstag und Sonntag (8 bis 19 Uhr) im portugiesischen Konsulat in Luxemburg-Stadt (Route de Longwy) abstimmen.

Die Deutschen haben bereits gewählt, ebenso wie die Belgier, die am Mittwoch ins Kulturzentrum Merl gekommen sind. Britische Staatsangehörige machen am Donnerstag ihr Häkchen.

(Patrick Théry/L'essentiel)