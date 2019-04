Großherzog Jean wird am 4. Mai beerdigt

In einer kurzen Rede beschrieb Premierminister Xavier Bettel den heutigen Dienstag als «einen traurigen und schwierigen Moment nicht nur für die großherzogliche Familie, sondern für das ganze Land».

Großherzog Jean sei «ein Symbol unseres Landes» gewesen, sagte der Premierminister, sichtbar bewegt von der Nachricht vom Tod des ehemaligen Staatsoberhauptes. Er möchte sich an die «Loyalität», die «Unabhängigkeit» und das «Engagement» des Altgroßherzogs erinnern, insbesondere an seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg. «Wir danken ihm für sein Handeln.»

Die Beerdigung findet am Samstag, den 4. Mai um 11 Uhr in der Kathedrale von Luxemburg statt. Der Premierminister hat am heutigen Dienstag um 10 Uhr einen Regierungsrat einberufen und trifft Großherzog Henri um 12 Uhr in Colmar-Berg.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)