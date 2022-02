Messer-​​Schlitzer gesteht Gruseltat vor Gericht

Wollte Adel A. seine Ex-Frau Liu am 18. Mai 2020 in Steinfort töten? Der 47-Jährige, versuchte am Mittwoch seine brutale Tat vor Gericht zu rechtfertigen. Er hatte das Gesicht seiner Frau mehrmals mit einem Rasiermesser aufgeschlitzt. Sie überlebte den Angriff zwar, ist nun aber für ihr Leben gezeichnet. «Ich habe die Kontrolle verloren», sagte der Angeklagte und führte seinen psychischen Zustand auf seinen regelmäßigen Kokainkonsum und den Lockdown zurück.

Der Mann erklärte, dass er diese Zeit «sehr schlecht verarbeitet» und sich in Alkohol und Drogen geflüchtet habe. Die Frage der Richterin, ob er seine Frau habe töten wollen, verneinte der Angeklagte: «Sie ist die Mutter meiner Kinder. Wir leben 13 Jahre zusammen und ich habe sie in dieser Zeit niemals körperlich angegriffen.

« Jetzt wirst du jeden Tag an mich denken »

Die Tat mitansehen musste die gemeinsame Tochter des Paares. Die Richterin merkte an, dass auch sie ein Opfer seiner Tat sei. «Ich habe falsch reagiert. Es ist alles meine Schuld, aber ich habe mich geändert. Ich habe zwei Jahre im Gefängnis verbracht und nachgedacht», sagte Adel A..

Da die Staatsanwaltschaft «keine mildernden Umstände» erkennen konnte und die Tat als vorsätzlich bewertete, forderte sie eine Haftstrafe von 20 Jahren ohne Bewährung. Die Anwälte des Angeklagten wiesen den Vorwurf des versuchten Mordes zurück und erklärten, dass dies nicht den Tatsachen entspreche.

«Jetzt wirst du jeden Tag, wenn du in den Spiegel schaust, an mich denken», hatte er nach Angaben des Opfers kurz nach dem Angriff gesagt. «Er wollte sie nicht töten. Er zielte auf das Gesicht und nicht auf den Hals. Es handelt sich um eine vorsätzliche Körperverletzung», erklärte die Anwältin des Angeklagten und forderte, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. «Ein Rasiermesser ist kein spitzer Gegenstand, mit dem man den Tod herbeiführen kann. Er wollte sie entstellen, aber nicht töten», ergänzte Anwalt Philippe Penning. Das Urteil wird am 31. März erwartet.

