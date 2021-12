Police sucht noch immer drei «Most Wanteds»

Aldo Iamandi – versuchter Mord

Noch immer auf der Flucht ist Aldo Iamandi. Er wird verdächtigt am 24. November 2020 in Remich mit einer Waffe auf einen Mann geschossen und diesen dadurch schwer verletzt zu haben. Sein Aufenthaltsort ist seither unbekannt, so die Polizei. Am 11. Februar 2021 wurden ein Europäischer Haftbefehl und ein Internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.

Edinjo Pulti – versuchter Mord

Ebenso noch auf der Liste auf der «Most Wanted Fugitives» ist Edinjo Pulti. Am 2. August 2020 soll Pulti an der Petinger Place du Marché zwei Männer auf offener Straße mit einem Messer attackiert und einen davon schwer verletzt haben. Zwei beteiligte Komplizen seien bereits festgenommen worden. Die Haftbefehle gegen den Verdächtigen laufen seit 25. Januar 2021.

Yeon Choy Teoh – Beteiligung an krimineller Vereinigung

2003 war Yeon Choy Teoh (Spitzname Suzuki) an einer Schießerei in einem chinesischen Restaurant im Westen Luxemburgs beteiligt. Selbst schwer verletzt, wurden er und sein Komplize damals festgenommen, kamen jedoch vor dem Gerichtsverfahren wieder frei. Schließlich wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Seit 2008 wird er per Europäischem Haftbefehl gesucht. In der Vergangenheit habe er in Belgien gelebt, schreibt die Polizei, sein bisheriger Aufenthaltsort sei unbekannt. Im Falle einer Festnahme muss Teoh eine Haftstrafe von elf Jahren und 167 Tagen verbüßen.

Wer Informationen zu den Verdächtigen hat, kann sich bei der Police Grand-Ducale melden.

(mei/L'essentiel)