SGG-​​Group erweitert sein globales Angebot

SGG hat vor Kurzem die First Names Group von Anacap für einen nicht bekannten Betrag übernommen. Laut dem CEO der Gruppe, Serge Krancenblum, soll es diese Verbindung dem luxemburgischen Finanzdienstleister ermöglichen, «seine Größe zu verdoppeln, seine Aktivitäten geografisch auszuweiten und sein Dienstleistungsangebot zu erweitern».

SGG bietet Buchhaltungen, juristische Hilfen und administrative Unterstützung für Investoren wie Vermögensverwalter, multinationale Unternehmen oder vermögende Familien an. First Names ist in den Bereichen Treuhanddienstleistungen und Fondsverwaltung tätig. Besonders stark ist ihre Aktivität in der Immobilienverwaltung. Laut Krancenblum «gibt es einen gemeinsamen Kern zwischen den beiden Unternehmen. Aber die Idee ist, sich zu einem großen, globalen Konzern auszuweiten. Unsere Kunden sind zunehmend international und benötigen eine Qualitätssignatur, wie es bei den Big Four (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anm. d. Red.) der Fall ist».

Präsenz in 23 Ländern

Die kombinierte Gruppe erhöht somit ihre Mitarbeiterzahl auf 1500. 340 davon sind in Luxemburg stationiert. Insgesamt ist das Unternehmen in 23 Ländern präsent. Gemessen am Umsatz (über 250 Millionen Euro im Jahr 2017) hat sie sich zum viertgrößten Konzern der Welt in ihrem Spezialgebiet entwickelt.

«Wir wollen den Konzern sowohl grundsätzlich als auch durch Akquisition ausbauen», sagt der CEO. Eines der Ziele ist es daher, in Ländern wie den USA zu expandieren oder in Großbritannien, den Niederlanden und Luxemburg zu konsolidieren.



(Mathieu Vacon/L'essentiel)