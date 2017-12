«Tiers Payant» wird in der Chamber diskutiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Petition 922 hat innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Unterstützern gefunden. Am heutigen Donnerstag haben bereits 4500 Menschen unterschrieben. Die Petition war erst vor wenigen Tagen eingereicht worden. Jetzt muss sich die Chamber dem Thema widmen.

Beim sogenannten «Tiers Payant», der sozialen Drittzahler-Regelung, geht es darum, dass man bei einem Arztbesuch nicht länger in Vorlage treten muss, sondern dass die Gesundheitskasse die Beiträge direkt selbsttätig zahlt. Dies bewahre den Patienten vor unnötiger Bürokratie und verhindere, dass man auf die Rückerstattung der CNS warten müsse, so die Antragsteller in seiner Begründung.

Dies sei eine wünschenswerte und folgerichtige Entwicklung, da solche Regelungen «bereits jetzt bei Physiotherapeuten und Apotheken existieren». Auch in Frankreich existiere dieses System bereits seit langem, so Antragsteller. Bereits jetzt können einkommensschwache Haushalte bei Arzt- und Zahnarztbesuchen von der Drittzahler-Regelung Gebrauch machen. Dazu muss im Vorfeld ein Antrag an das zuständige Sozialamt gestellt werden.

(L'essentiel)