Luxemburg ächzt unter der Grippewelle

Im Großherzogtum tobt die Grippeepidemie. Letzte Woche meldete das réseau Sentinelle mit etwa 20 Ärzten 51 Fälle der Grippe. Dabei handelt es sich hauptsächlich um H3N2-Stämme, also die saisonale Grippe. Darüber hinaus wurden neun Fälle von Atemwegssyncytialviren bei Kindern vom Ärztenetz gemeldet.

Besonders virulent ist die Grippe in diesem Winter, die sich in ganz Europa ausgebreitet hat. Wenn es zu spät ist, sich impfen zu lassen, kann mit ein paar einfachen Schritten das Risiko einer Kontamination vermieden werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich regelmäßig die Hände zu waschen, aber auch bei Husten Mund und Nase mit einem Tuch zu bedecken.

(L'essentiel)