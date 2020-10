Dieselpreis sackt um über zwei Cent ab

Nach den Benzinpreisen geht nun auch der Dieselpreis in den Sinkflug über. Ab Samstag kostet der Kraftstoff an der Zapfsäule 0,914 Euro pro Liter und wird damit 2,1 Cent günstiger. Zuletzt war Diesel im vergangenen Juni so günstig.

Die Preise für Super 95 und 98 bleiben unverändert auf 1,042 Euro pro Liter beziehungsweise 1,121 Euro pro Liter.

(L'essentiel)