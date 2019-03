Bettel und Medwedew wollen den Dialog vertiefen

«Wir müssen unsere Kommunikation miteinander wieder intensivieren», sagte Xavier Bettel seinem Gast Dmitri Medwedew, der seinen Aufenthalt in Luxemburg am Mittwoch beendete. Auch wenn Medwedews Besuch der erste eines russischen Regierungschefs im Großherzogtum war, stehen die beiden Staaten seit etwa 150 Jahren im Dialog und Handel. Das Großherzogtum und seine Unternehmen sind der «fünftgrößte ausländische Investor in Russland», erklärte Medwedew, der hofft, dass «diese Investitionen weiter ausgebaut werden».

In Anwesenheit der zuständigen Minister diskutierten die Staats- und Regierungschefs die aktuellen Spannungen zwischen Russland und dem Westen. «Wir müssen wieder mehr miteinander reden. Das ist der einzige Weg, die Spannungen zu lösen», sagte Bettel, der die Anwesenheit seines Gastes als «Wunsch nach Dialog» auffasste. «Wir haben über die Situation der Krim, die Skripal-Affäre und die Menschen- und Minderheitenrechte gesprochen. Letzteres ist ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt», so Bettel. Die befürchtete Einmischung Russlands in die europäischen Wahlen bezeichnete Medwedew als «Paranoia». Schon vor den Wahlen sei sein Land schuldig. «Diese Befürchtungen sind unbegründet», so Bettels Gast.

«Zuverlässiger Partner»

Der russische Premierminister und ehemalige Präsident ist der Ansicht, dass Bettel die richtige Person wäre, um zwischen Russland und der Europäischen Union zu vermitteln. «Wir brauchen jemanden wie ihn. Einen zuverlässigen Partner, der Brücken bauen kann», sagte Medwedew. Nach Ansicht Bettels gebe es durch die Spannungen «nur Verlierer». Davon profitieren, wie Medwedew ergänzte, würden lediglich Länder außerhalb der EU.

Insgesamt schien eine freundliche Stimmung zwischen Bettel und Medwedew zu herrschen. Der Luxemburger schaffte es seinem Gegenüber sogar ein Lächeln abzuringen, als er sich auf Russisch mit den Worten «Spasiba balchoï» bei ihm bedankte.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)