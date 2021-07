Hat die Regierung Corona-​​Plan in der Pflege versäumt?

324 Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind bis zum März 2021 an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Zwischenzeitlich war Familienministerin Corinne Cahen (DP) ins Zentrum der Kritik geraten, weil ein klares Regelwerk für den Sektor zu fehlen schien. Um die hohe Zahl genauer zu beleuchten, hatte die Regierung Jeannot Waringo mit einer Untersuchung beauftragt, deren Ergebnisse am heutigen Montag in der Chamber vorgestellt worden sind.

Jeannot Waringo stellte zu Beginn seiner Ausführungen klar, dass es bei dem Bericht darum gegangen sei «objektive Arbeit zu machen». 52 Alters- und Pflegeheime im Land wurden für die Bestandsaufnahme angeschrieben. Neben den erhaltenen Antworten begutachtete das Team auch elf Häuser vor Ort.

Waringo kritisierte das Versäumnis der Regierung, im ruhigeren Corona-Sommer 2020 keine klaren Richtlinien für den Pflegesektor ausgearbeitet zu haben. So sei die Lage undurchsichtig gewesen und die Infektionen hätten sich im Herbst 2020, sowie im März 2021 entsprechend stark ausbreiten können. Alle Heime waren davon betroffen, wobei die Einheiten für betreutes Wohnen nicht im Bericht berücksichtigt wurden. In der Großregion wurde vor allem in Belgien schneller reagiert. Erst im März 2021 reagierte das luxemburgische Familienministerium mit einer ersten Leitlinie. Eine fehlende Kennzeichnung sowie nicht klar formulierte Inhalte hätten allerdings mehr zur Verunsicherung statt zu einer Verbesserung beigetragen, so Waringo. Als «ein komisches Phänomen» beschrieb er die Tatsache, dass es beim Pflegepersonal Menschen gäbe, die sowohl Corona-Tests als auch die Impfung verweigerten. «Das sind Situationen, die wir nicht verstanden haben».

113 Cluster in 52 Heimen

Joel Mossong, der Epidemiologe in Waringos Team, übernahm anschließend das Wort und definierte zunächst den Cluster-Begriff für den Bericht: Innerhalb von zwei Wochen mussten in einem Heim mindestens zwei Fälle verzeichnet werden. Somit habe es insgesamt 113 Cluster in den untersuchten Heimen gegeben, also durchschnittlich 1,6 pro Haus. Im Schnitt gab es pro Cluster 27,7 Fälle, wobei zu zwei Dritteln Bewohner und zu einem Drittel Personal betroffen waren. Durchschnittlich dauerten die Cluster rund einen Monat, im Jahr 2021 seien die untersuchten Ausbrüche kleiner gewesen. Die Ursprünge für die Ausbrüche seien schwierig auszumachen, in 54 Prozent der Fälle war ein Bewohner der Ursprung, 45 Prozent wurden durch ein Mitglied des Personals ausgelöst. Während der zweiten Fälle resultierten daraus 1,8 Sterbefälle pro 100 Betten unter den Heimbewohnern, womit sich Luxemburg im Mittelfeld im Vergleich zu seinen Nachbarländern positioniert. Mit Beginn der Impfkampagne verbesserte sich die Situation, wobei die Immunität der Heimbewohner schneller stieg als beim Personal.

Verstöße im Hinblick auf die Vorgaben des Ministeriums habe man im Laufe der Untersuchung nicht feststellen können, so Waringo auf eine Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen. Auch habe es keine Unregelmäßigkeiten der Vorgaben im Bezug auf die zu dem Zeitpunkt aktuellen Covid-Gesetze gegeben. Manchmal sei es für die Heime nicht eindeutig gewesen, wer der Ansprechpartner bei spezifischen Fragen war. Teilweise seien Empfehlungen vom Ministerium erst sehr spät gekommen, besonders bei den steigenden Infektionszahlen im Oktober des vergangenen Jahres, so Waringo auf eine Frage der DP-Abgeordneten Carole Hartmann. Nach den Versäumnissen empfahl Waringo, nun einen Plan mit entsprechenden Richtlinien für die Pflege- und Altersheime anzugehen.

Am morgigen Dienstag soll der Bericht in der Chamber debattiert werden.

(dm/L'essentiel)