Tankstellen ging am Wochenende das Benzin aus

Aufgrund eines Versorgungsproblems ging dem Shell-Depot in Bartringen, das per Zug aus Deutschland beliefert wird, am Wochenende das Benzin aus. Lediglich die sogenannte strategische Reserve, aus der nur aufgrund eines Regierungsabkommens geschöpft werden darf, blieb verfügbar.

Dieses Problem führte in Verbindung mit dem Allerheiligen-Wochenende zu Problemen bei der Versorgung der Tankstellen der Marke im Großherzogtum. Unseren Informationen zufolge konnten einige Tankstellen zwischen Samstag und Montagmorgen kein Benzin (98 und 95) mehr verkaufen, so zum Beispiel in Remerschen.

Die meisten Tankstellen der Marke konnten das Wochenende knapp mit den eigenen Vorräten überbrücken.

