City Concorde ist jetzt ein «Lifestyle Center»

Ab Donnerstag, 9 Uhr, enthüllt die City Concorde ihr neues Gesicht. Das Einkaufszentrum in Bartringen wurde in den vergangenen zwei Jahren aufwändig ausgebaut — nun sind die Arbeiten abgeschlossen. 20 neue Shops (u.a. Benetton, Tagua, O’bag, Vitrin, Lion of Porches) ziehen neu in die Concorde ein, die Verkaufsfläche vergrößerte sich von 45.000 auf 50.000 Quadratmeter.

Manager Max Koster, will die Concorde künftig als «Lifestyle Center» vermarkten. Besucher des Einkaufszentrums können dort nicht nur schwere Einkaufstaschen, sondern auch Gewichte heben: Das CK Fitnessstudio übersiedelte nämlich aus den Thermes de Bertrange in die neue City Concorde. Und danach geht's zum Cocktail in die Skybar oder auf die neue Panoramaterrasse in der zweiten und letzten Etage.

Mit dem neuen Konzept will die City Concorde besonders die junge und internationale Zielgruppe ansprechen – ohne gleichzeitig ihre Stammkunden zu vergraulen. Besucher sollen im neuen Einkaufszentrum einen Mix aus Exklusivmarken, unabhängigen Einzelhändlern und neuen luxemburgischen Geschäften vorfinden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)