Luxemburger supporten «Konvoi der Freiheit»

Einige Dutzend Menschen versammelten sich am Sonntag in Capellen an der A6, um die Teilnehmer des «Konvoi der Freiheit», der heute nach Brüssel fahren soll, zu unterstützen und ihnen Verpflegung anzubieten. Ein Protest, der sich gegen die Gesundheitsmaßnahmen wendet. Die luxemburgische Polizei sei nach eigenen Angaben lediglich zur «Überwachung» vor Ort.

Die Teilnehmer des Konvois, die häufig aus Frankreich kamen, durchquerten das Großherzogtum tröpfchenweise. Einige achteten darauf, die Zeichen ihres Einsatzes von ihren Fahrzeugen zu entfernen, da sie von Polizeieinsätzen in Belgien wussten. Luxemburg entsandte im Rahmen eines Benelux-Abkommens zwei gepanzerte Fahrzeuge vom Typ APC, die gestern auf dem Weg nach Brüssel gesichtet wurden.

Verbot des Konvois in Brüssel

In Frankreich erreichte ein Teil der Tausenden von Impfpassgegner die Champs-Élysées in Paris. Allerdings griffen die Sicherheitskräfte schnell ein. Autos, Wohnmobile und Kleintransporter waren aus mehreren Provinzstädten aufgebrochen und fuhren zwei oder drei Tage lang mit geringer Geschwindigkeit auf Nebenstraßen, um in die Hauptstadt zu gelangen.

Auf belgischer Seite kündigten die Behörden am Donnerstag an, einem Konvoi, der am Montag in der belgischen Hauptstadt erwartet wurde, die Einfahrt nach Brüssel zu verwehren. Diesem Aufruf, der in den sozialen Netzwerken zirkulierte, folgte ein Verbot.

(L'essentiel)