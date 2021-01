Trotz des Markttags und strahlendem Sonnenschein fanden sich gestern Mittag auf dem neuen Hamiliusplatz in Luxemburg-Stadt kaum Kunden mit vielen Einkaufstüten. Der große Ansturm auf die Geschäfte bleibt aus, stattdessen waren die Luxemburger nur vereinzelt unterwegs.

In der Grand Rue befragt, sagen mehrere Kunden sogar, dass sie gar nicht wussten, dass die Geschäfte wieder geöffnet hätten. Passanten, die es in ihrer Mittagspause eilig haben, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren bestätigen: «Im Vergleich zu sonst, ist nichts los.»

Die hohen Rabatte sind einen Einkaufsbummel wert

Zwei weitere Passantinnen, die die Sonne genießen, wundern sich ebenfalls über die leeren Einkaufsstraßen. Sie erzählen: «Es ist dieses Jahr vollkommen anders als sonst. Trotz der hohen Rabatte von bis zu 50 Prozent und dem schönen Wetter sind kaum Menschen in den Geschäften unterwegs. Das kommt nur selten vor.» Die beiden mutmaßen, dass die leeren Geschäfte auch dadurch zu erklären seien, dass viele Menschen derzeit im Homeoffice arbeiten und sich die Straßen vielleicht am Wochenende füllen. Die hohen Rabatte seien einen Einkaufsbummel in jedem Fall wert. Die Beiden wollen am Wochenende vielleicht erneut in der Stadt shoppen gehen.

Geschäfte wie die Galeries Lafayette oder die H&M-Filiale waren ebenfalls nur spärlich besucht. Die Sprecher verschiedener Kaufhäuser wollten zu den Besucherzahlen des ersten Verkaufstages 2021 keine Angaben machen. Man müsse wohl den Sommer abwarten bis die Kunden wieder in die Geschäfte strömen.

(Frédéric Lambert / L’essentiel)