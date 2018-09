Hauptstadt schickt die Roboter-​​Busse auf die Straße

Einen Tag nach Contern hat nun auch die Hauptstadt die beiden elektrischen und fahrerlosen Navya-Shuttles am Donnerstag feierlich eingeweiht. Die Busse werden die 750 Meter zwischen dem Pfaffenthal-Lift und der Standseilbahn nach Kirchberg zurücklegen. Ab Freitag, dem 21. September, fährt der «City Shuttle» täglich von Montag bis Freitag, von 7 bis 21 Uhr. Und das vorerst kostenlos.

«Der Vertrag zwischen uns und dem Betreiber Sales-Lentz wurde für eine erste sechsmonatige Testphase und für einen Betrag von 140.000 Euro abgeschlossen», erklärt Schöffe Patrick Goldschmidt (DP). «Als Smart-City und Hauptstadt mussten wir an diesem innovativen Projekt teilnehmen. In Gebieten, die auf den letzten Kilometern schwer zugänglich sind, ergänzen diese kleinen Shuttles die traditionellen Busse.»

Kommen die autonomen Shuttles nach Niederkerschen?

Der CSV-Abgeordnete und - Schöffe Serge Wilmes setzte sich am Donnerstag in Begleitung dreizehn weiterer Fahrgäste für eine Testfahrt in den brandneuen Shuttle. «Es ist eine sehr innovative Art der Fortbewegung. Der Shuttle fährt sehr ruhig und da es nur ein kleiner Bus ist, ist es, als würde man einen Aufzug nehmen. Wenn wir eine Großstadt mit Zukunft sein möchten, dann müssen wir diese Art von Fortbewegung auf kurzen Strecken testen», so Wilmes weiter.

Auf Anfrage von L’essentiel haben wir von Sales-Lentz bislang noch keine offizielle Bestätigung erhalten, allerdings ist es laut unserer Informationen sehr wahrscheinlich, dass Niederkerschen nach Contern und Luxemburg-Stadt als nächste Gemeinde autonome, elektrische Shuttles einsetzen wird.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)