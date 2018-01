Regierung und OGBL streiten um Vertretungslehrer

Der Gewerkschaftsverband SEW-OGBL (Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft am OGBL) hat am heutigen Freitag eine Erklärung verfasst, der zufolge es einen Mangel an Aushilfslehrern gibt. Das sei in der Grippesaison ein offensichtlicher Mangel. «Es gibt so gut wie kein Ersatzpersonal. Wenn ein Lehrer krank wird, müssen die Schüler dennoch betreut werden. [...] Manchmal bleibt dann keine andere Wahl, als sie in einer anderen Klasse unterzubringen», heißt es in der Erklärung.

Das Bildungsministerium bestreitet die Behauptungen der Gewerkschaft und weist stattdessen darauf hin, dass «die Zahl der in den Jahren 2017/2018 neu erteilten Lizenzen für Aushilfslehrer zu Beginn dieses zweiten Quartals 289 beträgt. Sie übersteigt bei weitem die Zahl der Zulassungen (169), die für das ganze Jahr 2016/2017 erteilt wurden».

