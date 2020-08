Warnstufe Orange für das ganze Land ausgerufen

Die vergangenen Tagen waren in Sachen Wetter nur ein Vorgeschmack. Am heutigen Freitag soll das Thermometer bis zu 35 Grad anzeigen, wie Meteolux am frühen Morgen mitteilt. Von 10 bis 20 Uhr haben die Wetterexperten vom Findel daher die Warnstufe Orange ausgerufen.

Ab Samstag und bis in die nächste Woche sollen dann sogar Temperaturen bis zu 36 Grad erreicht werden, nächtens soll das Quecksilber nicht unter 20 Grad fallen. Mit Niederschlag ist laut der Wettervorhersage nicht vor Mittwoch zu rechnen.

(pw/L'essentiel)