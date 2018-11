Luxemburg erinnert sich an den «Grousse Krich»

Mit einer Gedenkveranstaltung bei der «Gëlle Fra» hat Luxemburg am Sonntag an das Ende des verheerenden Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert. Das großherzogliche Paar legte vor dem Mahnmal einen Kranz nieder, um die im «Grousse Krich» gefallenen Luxemburger Soldaten zu ehren. Neben zahlreichen Vertretern aus Politik und Diplomatie interessierten sich auch viele Touristen und Passanten für die Gedenkzeremonie im Zentrum der Hauptstadt.

Premierminister Xavier Bettel, der wenige Stunden zuvor in Paris an einer großen Feier mit rund 70 Staats- und Regierungschefs teilgenommen hatte, erinnerte in seiner Ansprache daran, dass Luxemburg im Ersten Weltkrieg seine Unabhängigkeit hätte verlieren können: «Europa wähnte sich vor dem Ersten Weltkrieg in Sicherheit, ebenso wie wir heute, nach 73 Jahren Frieden in Europa.» Bettel zitierte am Eingang seiner Rede den französischen Militär-Marschall Ferdinand Foch (1851-1929): «Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.» – Ein Mensch ohne Erinnerung ist ein lebloser Mensch, ein Volk ohne Erinnerung ist ein Volk ohne Zukunft.

Der «Große Krieg», der am 11. November 1918 mit einem Waffenstillstand zwischen dem geschlagenen Deutschen Kaiserreich und der Entente endete, gilt als ein Wendepunkt der neueren Geschichte. Auf den Schlachtfeldern starben fast neun Millionen Soldaten, auch mehr als sechs Millionen Zivilisten kamen in den Kriegswirren zwischen 1914 und 1918 ums Leben. Der Frieden währte nicht lang: 21 Jahre später brach im Zentrum Europas der Zweite Weltkrieg aus.

Après 4 ans de conflit, les plénipotentiaires allemands se sont entendus avec les Alliés sur un armistice.

Eine Katastrophe für Europa, verbunden mit unendlichem Leid für hundert-tausende Menschen ging an diesem Tag zu Ende.

