MeteoLux kündigt für Montagabend Schneefall an

Der Wetterdienst im Großherzogtum hat für Montagabend Schneefall angekündigt und die gelbe Warnstufe herausgegeben. Aufgrund der winterlichen Temperaturen rechnet Meteolux in der kommenden Nacht in ganz Luxemburg mit Schnee. Demnach werden im ganzen Land zwischen 21 Uhr und 2 Uhr morgens ein bis drei Zentimeter Schnee erwartet.

So wird das Wetter!







Nichts Dramatisches also, nur werden Autofahrer, die am Abend oder in der Nacht noch auf den Straßen unterwegs sind, wegen Glättegefahr zur Vorsicht aufgerufen. Die Meteorologen vom Findel sagen für Mittwoch und Freitag weitere Schneefälle zwischen zwei und vier Zentimetern vorher.

Die Temperaturen erreichen im Laufe des Montags Höchstwerte von maximal 3° Celsius. In der Nacht sinken die Werte auf 0 bis 2° Celsius. Dies soll laut Wetterdienst die ganze Woche so kalt bleiben: Während sich die Temperaturen tagsüber zwischen 1 und maximal 5° Celsius bewegen, sollen sich diese in den kommenden Nächten um den Gefrierpunkt bewegen (-3 bis +2° Celsius). Erst am Sonntag soll es wieder milder werden.

(pp/L'essentiel)