Sécurité Routière kritisiert gefährliche Zebrastreifen

Die Zahl der Fußgänger, die bei Unfällen ums Leben gekommen sind, ist im Jahr 2018 weiter zurückgegangen. Bis Ende Dezember waren drei Menschen getötet worden, 2017 waren es vier, 2016 waren es sogar acht. Laut Polizei wurden 2018 zudem 33 Menschen schwer verletzt – erst am Freitag, 21. Dezember, geriet wieder ein Fußgänger in einen Unfall – und 95 leicht. 2017 wurden 41 Fußgänger schwer verletzt, 2016 noch 48.

Zufrieden ist Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité Routière, auch wenn die Zahlen sinken, allerdings noch nicht: «Jeder Tote und jeder Schwerverletzte im Straßenverkehr ist zuviel.» Sein «ambitioniertes Ziel» sei daher auf Null zu kommen. Seit Ende 2016 läuft eine Kampagne, die die Gruppe der Fußgänger ansprechen soll. Diese sollen sich gerade in den dunklen Wintermonaten bewusst hell anziehen, Reflektoren oder weit sichtbare Warnwesten tragen.

Paradox: es gibt zu viele Zebrastreifen

Die Kampagne zeige bereits Wirkung, freut sich Hammelmann. Allerdings müsse man am Ball bleiben. Teil der Kampagne ist auch die Arbeit in Gemeinden, ein Grund für die vielen Unfälle mit Fußgängern sei eine falsche Politik: Denn es gäbe immer noch zu viele Fußgängerüberwege im Großherzogtum. «Das Problem mit den Fußgängerüberwegen ist, dass sie teils schlecht beleuchtet oder unzureichend gekennzeichnet sind», sagt Hammelmann. Außerdem gebe es sie oft an Orten, wo niemand mit einem Zebrastreifen rechne.

So gab es laut Hammelmann auf der Umgehungsstraße hinter Bartringen einen Zebrastreifen – in einer 90er Zone. Wer hier – im schlimmsten Fall im Dunkeln und unpassend gekleidet – über den Fußgängerüberweg ging, sei zwar rechtlich abgesichert gewesen, hätte aber bei einem Unfall eventuell mit dem Leben bezahlen müssen. «Wir haben Aufklärungsarbeit in den Gemeinden betrieben, unsinnige oder unprofessionell gemachte Zebrastreifen abgeschafft und erklärt, wie und wo man einen solchen sinnvoll installiert.» Der Zebrastreifen hinter Bartringen sei, soweit Hammelmann bekannt ist, inzwischen entfernt worden.

(sb/L'essentiel)